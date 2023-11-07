Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.11.2023 11:29

Niğde'de UMKE, 112 ve AFAD ekiplerinden eğitim kampı

Niğde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 ve AFAD ekiplerinden oluşan 50 personel, 3 gün süren eğitim kampı gerçekleştirdi.

Niğde'de UMKE, 112 ve AFAD ekiplerinden eğitim kampı

Niğde Gebere Mesire Alanı'nda yapılan eğitim kampında, uygulanan tatbikatlarla arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bilgi ve tecrübeleri güçlendiriliyor.

Sahra Hastanesi kurulumundan doğada yaşama, arama kurtarmadan kaya tırmanışına kadar çeşitli senaryolarla hazırlanan etapları tamamlayan ekibe, olası kazalarda kullanılacak malzemelerin tanıtımı da yapılıyor. Eğitim kampı çerçevesinde uçurumdan düşen yaralıya emniyetle ulaşılarak medikal kurtarmanın gerçekleştirilmesini konu alan tatbikatı başarıyla tamamlayan ekibi Niğde Valisi Cahit Çelik ziyaret etti. Kampla ilgili sorumlulardan bilgi alan ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çelik, ekibin dar alanda sedye ile kazazedeyi kurtarma istasyonundan iniş gerçekleştirdi.

Eğitim kampı ile ilgili bilgi veren UMKE Niğde Sorumlusu Alpay Ayan ise, "50 kişi katıldığımız eğitim kampında ilk gün çadır ve sahra hastanesi kurulumu ile arama kurtarmada kullanılacak malzemelerin tanıtımını yaptık. İkinci gün ise oluşturulan istasyonda dar alanda inişle sedye ile kazazedeyi tahliye yöntemini uyguladık. Her gün kondisyon yürüyüşleri gerçekleştirdik" dedi.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Manisa Kalesi, turizme kazandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli'nin toplam uzunluğu 3 bin 115 metreye çıktı
12:42
Bakan Koca'dan organ nakli çağrısı
12:39
Aydın'da evden 16 kamyon çöp çıktı
12:29
Kedi sevgisi müteahhitlerin tekliflerine "dur" dedirtti
12:23
Bakan Tunç'tan "dezenformasyon yasası" açıklaması
12:18
İzmir'de hapis cezası bulunan 42 firari yakalandı
Aşılı menengiç ağaçlarından 15 ton fıstık hasadı yapıldı
Aşılı menengiç ağaçlarından 15 ton fıstık hasadı yapıldı
FOTO FOKUS
Enkaz altında kalan çocukları elleriyle kazarak kurtardılar
Enkaz altında kalan çocukları elleriyle kazarak kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ