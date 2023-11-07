Niğde'de UMKE, 112 ve AFAD ekiplerinden eğitim kampı

Niğde Gebere Mesire Alanı'nda yapılan eğitim kampında, uygulanan tatbikatlarla arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bilgi ve tecrübeleri güçlendiriliyor.



Sahra Hastanesi kurulumundan doğada yaşama, arama kurtarmadan kaya tırmanışına kadar çeşitli senaryolarla hazırlanan etapları tamamlayan ekibe, olası kazalarda kullanılacak malzemelerin tanıtımı da yapılıyor. Eğitim kampı çerçevesinde uçurumdan düşen yaralıya emniyetle ulaşılarak medikal kurtarmanın gerçekleştirilmesini konu alan tatbikatı başarıyla tamamlayan ekibi Niğde Valisi Cahit Çelik ziyaret etti. Kampla ilgili sorumlulardan bilgi alan ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çelik, ekibin dar alanda sedye ile kazazedeyi kurtarma istasyonundan iniş gerçekleştirdi.



Eğitim kampı ile ilgili bilgi veren UMKE Niğde Sorumlusu Alpay Ayan ise, "50 kişi katıldığımız eğitim kampında ilk gün çadır ve sahra hastanesi kurulumu ile arama kurtarmada kullanılacak malzemelerin tanıtımını yaptık. İkinci gün ise oluşturulan istasyonda dar alanda inişle sedye ile kazazedeyi tahliye yöntemini uyguladık. Her gün kondisyon yürüyüşleri gerçekleştirdik" dedi.