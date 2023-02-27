Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Niğde'de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
E.G. (35) idaresindeki otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi yakınlarında önünde seyreden C.D. kontrolündeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü E.G. hayatını kaybetti.
Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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