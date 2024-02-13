Hafif Sağanak Yağışlı 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.02.2024 21:34

Niğde'de sürücülere kişisel gelişim ve davranış eğitimi verildi

Niğde Belediyesi tarafından özel halk otobüsü sürücülerine yönelik kişisel gelişim ve davranış semineri düzenlendi.

Niğde'de sürücülere kişisel gelişim ve davranış eğitimi verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, nezaket kuralları, stres ve öfke kontrolü gibi konular uygulamalı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toplu taşıma alanlarında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kentte akıllı kavşaklar, durakların modernize edilme çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü aktaran Özdemir, "Niğde'yi mutlu insanların yaşadığı kent haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda toplu taşıma araçlarının sürücülerine de önemli görevler düşmektedir. Belediyenin uzman ekipleri tarafından verilen seminerlerin faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Çorum'da ihtiyaç sahiplerine 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:31
Binali Yıldırım'dan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
22:15
BM'den Refah'ta "katliam" uyarısı
22:10
Belçika'daki Müslümanlardan AİHM'in helal kesim yasağına ilişkin kararına tepki
22:07
MSB: Araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel şehit oldu
22:00
Mısır medyası: Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantı Kahire'de başladı
22:07
Heyelan bölgesine çevre illerden araç ve personel desteği
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ