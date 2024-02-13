Çorum'da ihtiyaç sahiplerine 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, SYDV tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere 1750'şer kilogram kömür dağıtıldı.

Bu kapsamda 2023-2024 kömür yardımı programının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çorum merkezde 2 bin 280 haneye 3 milyon 990 bin kilogram, merkez köylerdeki 959 haneye 1 milyon 678 bin kilogram olmak üzere toplam 3 bin 239 haneye 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtımı gerçekleşmiştir. 2024-2025 kış dönemi kömür başvuruları, takriben 1 Eylül'de başlayacaktır."