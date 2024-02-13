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Güncel
AA 13.02.2024 21:13

Okul Sporları Küçükler Voleybol Grup Müsabakaları, Nevşehir'de başladı

Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Okul Sporları Küçükler Voleybol Grup Müsabakaları, Nevşehir'de başladı

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, tüm takımlara başarı diledi.

Özdemir, sporcuların hem illerini en iyi şekilde temsil etmek hem de gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Geçit töreninin ardından, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, İstanbul'dan gelen okul takımları, grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Müsabakaların sonunda lider kız ve erkek takımları çeyrek finalde mücadele edecek.

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