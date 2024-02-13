Hafif Sağanak Yağışlı 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 13.02.2024 20:58

Ağrı'da bahar havası etkili oldu, vatandaşlar pikniğe koştu

Ağrı’da Şubat ayında adeta bahar havası yaşanıyor. Kış mevsiminin ortası olmasına rağmen bahar havasının yaşanmasını fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına koştu.

Ağrı'da bahar havası etkili oldu, vatandaşlar pikniğe koştu

Ağrı’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması hem sevindiriyor hem de sürprize sebep oluyor.

Yaşanan bahar havasını fırsat bilenler ise piknik alanlarında mangal yakıp sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Kentte hava sıcaklığının artı dereceleri bulması üzerine park ve piknik alanları Ağrılı vatandaşların akınına uğradı.

Güzel havaları fırsat bilip Ağrı Selahaddin Eyyubi piknik alanına mangal yakmak için gelen vatandaşlardan Mehmet Keleş, “Ağrı’da bu sene geçmiş yıllara nazaran bir bahar havası yaşanıyor. Normalde bizim alışkın olmadığımız bir hava durumu. Bugün olan havayı biz normalde nisanda ya da martın sonlarında beklediğimiz bir hava geçen sene ve önceki senelere nazaran bu sene biraz daha iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Temennimiz de odur. İnşallah bundan sonraki senelerde de hep böyle güzel mevsimler olur. Ve biz de bu havayı fırsat bilerek bugün arkadaşlarla beraber şöyle bir hava alalım dedik. Tabii bu şekilde havanın gitmesi Ağrı ve civar bölgelerde yer alan illerimiz için özellikle tarım anlamında bakarsak belki iyi görünmeyebilir. Fakat bunun hikmetini yine en iyi bilen Rabbimiz olduğu için inşallah bunun peşinden güzel yağmurlar yağar, tarım da güzel olur ve temennimiz, beklentimiz bu havaların bu şekilde geçmesi" ifadelerine yer verdi. 

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Kamyonet arkasına bağladıkları tekerlekle karda kaymanın keyfini yaşadılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:31
Binali Yıldırım'dan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama
22:15
BM'den Refah'ta "katliam" uyarısı
22:10
Belçika'daki Müslümanlardan AİHM'in helal kesim yasağına ilişkin kararına tepki
22:07
MSB: Araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel şehit oldu
22:00
Mısır medyası: Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantı Kahire'de başladı
22:07
Heyelan bölgesine çevre illerden araç ve personel desteği
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ