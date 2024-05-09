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Güncel
AA 09.05.2024 23:35

Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftcibaşı, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Efendibey Mahallesi Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklarla yaya geçidini boyadı, motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, öğrenciler akülü araba kullanarak trafik eğitimi aldı.

Vali Yardımcısı Özdemir, trafik bilincini oluşturmak ve trafik kazalarının önüne geçmek için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çekti.

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