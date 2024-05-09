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Güncel
AA 09.05.2024 21:28

Gaziantep'te havaya ateş açan 9 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde havaya ateş açan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te havaya ateş açan 9 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede rastgele havaya ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşan şüphelileri tespit etmek için çalışma yaptı.

Yapılan araştırmada şüphelileri tespit eden ekipler, 12 adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 583 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, 9 şüphelinin farklı adreslerde havaya rastgele ateş açma anları yer alıyor.

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