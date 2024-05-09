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Güncel
AA 09.05.2024 21:21

Eskişehir'de ucuza yağ ve şeker satma vaadiyle 43 kişiyi dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli 4 ilde, internette piyasadan daha ucuza toz şeker ve yağ satış ilanı vererek 43 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Eskişehir'de ucuza yağ ve şeker satma vaadiyle 43 kişiyi dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, şüphelilerin sosyal medyada piyasadan daha uyguna satılık toz şeker ve yağ ilanı verdikleri, talepte bulunanlarla ücretini alarak iletişimi sonlandırdıkları tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili Hatay, Muğla ve Erzurum'un da olduğu 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.S, U.U, M.A.K, M.K.S, A.C.K. ve Y.S. yakalandı, ülke genelindeki 43 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Aramalarda 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 SIM kart, bir tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek ve yaklaşık 50 bin lira nakit, dolar ve Kuveyt dinarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan İ.S, U.U, M.A.K, M.K.S. ve A.C.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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