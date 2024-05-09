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Güncel
AA 09.05.2024 20:30

Kırşehir'de Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.

Kırşehir'de Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, oluşturulan trafik eğitim parkurunda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine pedallı araçlar kullandırılarak trafik kuralları uygulamalı anlatıldı.

Bir polis memurunun öğrencilerle bateri çaldığı etkinlikte, çocuklar müzik ve şarkılara da eşlik etti.

Etkinliğe katılan Vali Hüdayar Mete Buhara, Trafik Haftası kapsamında yüzlerce çocukla bir arada olduklarını söyledi.

Trafiğin hayatın bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Buhara, "Trafik kurallarını da çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmek ve birbirimize saygıyı anlatmak için etkinliği düzenledik. Çocuklarımız da bugün çok mutlular. Çok erken yaşlarda, anaokulu dönemlerinde çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmemiz ve farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazasız belasız günler diliyorum." diye konuştu.

Etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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