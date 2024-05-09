Parçalı Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.05.2024 21:18

Ankara'da kurbanlık satışları başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvan pazarında kurban satışları başladı.

Ankara'da kurbanlık satışları başladı

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş kurbanlıklar 8 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 60 bin ila 250 bin lira arasında satışa sunuldu.

Kurbanlık almak için pazara giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'ndan sorumlu Veteriner Hekim Bekir Kılınç, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Kurbanlık vasıflarını taşıyan sağlıklı hayvanların seçilmesi gerektiğini dile getiren Kılınç, "Kurban haftasında pazarımız her gün açık olacak. Aynı zamanda burada kesim yerimiz de var. Vatandaşlarımızın küçükbaş kurbanlıklarını burada kesip evlerine götürebilirler. Çubuk Belediyesi olarak kurban bayramına hazırız." dedi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Bitlis'te "kantin size emanet" uygulamasıyla öğrencilere güven duygusu aşılanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:20
Bakan Bolat, Amerikalı mevkidaşı Raimondo ile görüştü
22:06
Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin Hollanda'ya girişi yasaklandı
22:06
Kontrolden çıkan araç takla attı
22:04
BM, savaş suçu sayılan "zorla yerinden edilme" tanımlamasında söylem değiştirdi
21:50
Karabük'ü dolu vurdu, tarım arazileri zarar gördü
21:41
Sunak'tan üniversitelerdeki Filistin'e destek eylemlerine tepki
Güney Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi
Güney Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç takla attı
Kontrolden çıkan araç takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ