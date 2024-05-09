Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.05.2024 23:02

Rize'de "15. Ulusal Hepatoloji Kongresi" başladı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Karaciğer Araştırmalar Derneği işbirliğinde düzenlenen "15. Ulusal Hepatoloji Kongresi" Rize'de başladı.

Rize'de "15. Ulusal Hepatoloji Kongresi" başladı

RTEÜ Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, açılış konuşmasında, kongreyle yükseköğretimin 21. yüzyıl ekseninde değişen ve gelişen küresel şartlara uyum sağlayabilmesinin, alanında yetkin ve kaliteli bilgi üretebilen bireyler yetiştirilmesinin, çeşitliliğin ve ülkeler arası işbirliğinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Türkiye'de üniversite, enstitü ve eğitim programlarının sayısının artırıldığını ve çeşitlendirildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Akademisyen sayısı da bu minvalde artırılmış ve kurulan işbirlikleri ile yüzden fazla ülkeden dört binin üzerinde akademisyen ülkemiz üniversitelerinde çalışmaya başlamıştır. Bu yatırımların meyveleri de alınmaya başlamıştır. En son yayınlanan Web of Science/InCites verilerine göre ülkemiz, üretilen bilimsel yayın sayısının temel alındığı sıralamada dünya ülkeleri içerisinde 17'nci sıraya yükselmiştir. Kuruluşu itibarıyla genç olan üniversitemiz ise bilimsel yayınlarına yapılan atıf sıralamasında ulusal bazda 11'inci sıraya yükselme başarısını göstermiştir."

Rize'de "15. Ulusal Hepatoloji Kongresi" başladı

Uluslararası alanda "Yağlı Karaciğer Hastalığı" paneli düzenleneceğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu panelde; prevalansı obezite ve diyabet oranı ile paralel olarak dehşete düşürücü boyutlara ulaşan, aynı zamanda hepatoloji alanının pandemisi olarak kabul edilen 'Yağlı Karaciğer Hastalığı' her yönüyle masaya yatırılacaktır." dedi.

Yılmaz, kongrenin üçüncü gününde ise karaciğer nakli kursunun gerçekleştirileceğini aktararak, "Karaciğer nakli, hepimizin bildiği üzere kronik karaciğer hastalıkları seyrinde gelişen dekompanse siroz ve hepatoselüler karsinom için ana tedavi seçeneği olarak kabul görmektedir. Bu konudaki en güncel bilimsel gelişmelerin tartışılacağı bu kursun da çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Gündelik hayatta teknolojinin, endoskopik işlemlerde sağladığı avantajlara da vurgu yapan Yılmaz, girişimsel işlemlerin giderek arttığına ve çeşitlendiğine dikkati çekti.

Yılmaz, operasyonu kaldıramayacak bireylerde rastlanan erken evre tümörlerin endoskopik yolla çıkarılabildiğini belirterek, "Bunun yanı sıra obezite ile mücadele noktasında endoskopik olarak çeşitli tedaviler uygulanabilmektedir. Biz hepatologların çalışma alanına giren kısmıyla endo-hepatoloji olarak adlandırılan ve kronik karaciğer hastalıklarının seyrinde görülen sorunların endoskopik tanı ve tedavilerine yönelik girişimler olarak tanımlanan bu alanda yeni gelişmeler değerli hocalarımız tarafından gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Zeki Karasu da kongreye destek veren katılımcılara teşekkür etti.

Kongre, 3 gün sürecek.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Testere ile parmağı kesilen kişi ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açılacak
23:16
Gece farsız ve emniyet kemersiz trafiğe çıkan sürücü polise yakalandı
22:46
İsrail basını: Ateşkes müzakerelerinde taraflar arasında çözülemeyecek anlaşmazlıklar var
22:43
Mısır ve Ürdün: Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki Filistinlilerin tehcir edilmesini reddediyoruz
22:33
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah'ta sivillerin korunması planını görmedik
22:30
Almanya'da Hitler resimli kıyafetle derse giren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı
Filistinliler, İsrail'in kara operasyonu sebebiyle Refah'tan göç etmeye devam ediyor
Filistinliler, İsrail'in kara operasyonu sebebiyle Refah'tan göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç takla attı
Kontrolden çıkan araç takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ