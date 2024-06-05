Niğde’de kaçak tütün operasyonu 3 milyon TL değerinde kaçak tütün yakalandı

Jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında bir tırda yaptığı aramada yaklaşık olarak 3 milyon TL 11 ton bandrolsüz kaçak kıyılmış tütün ele geçirildiği bildirildi.



Olay ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.