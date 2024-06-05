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Güncel
İHA 05.06.2024 15:44

Niğde’de kaçak tütün operasyonu 3 milyon TL değerinde kaçak tütün yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda 3 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi.

Niğde’de kaçak tütün operasyonu 3 milyon TL değerinde kaçak tütün yakalandı

Jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında bir tırda yaptığı aramada yaklaşık olarak 3 milyon TL 11 ton bandrolsüz kaçak kıyılmış tütün ele geçirildiği bildirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 

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Niğde Kaçakçılık
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