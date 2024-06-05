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Güncel
AA 05.06.2024 15:36

Artvin’de geçen ay 118 araç trafikten men edildi

Artvin'de geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 118 araç trafikten men edildi.

Artvin’de geçen ay 118 araç trafikten men edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik güvenliğinin artırılması ve korunması çalışmalarında mayıs ayında 21 bin 310 sürücü ve aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde 45 sürücünün ehliyetine el konulduğu, 118 aracın trafikten men edildiği, 571 sürücüye de cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, jandarma trafik birimlerince mayıs ayı süresince 4 radarlı hız denetimi, 8 motosiklet denetimi, 3 alkol denetimi, 5 yük ve yolcu taşıyan araçların denetimi, 1 traktör ve tarım işçilerini taşıyan araç denetimi, 4 emniyet kemeri denetimi, 3 cep telefonu denetimi, 3 okul servisi denetimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

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