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Güncel
AA 05.06.2024 15:23

Aksaray'da kurulan serada 15 kadına istihdam sağlanıyor

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kooperatif bünyesinde kurulan serada 15 kadın istihdam ediliyor.

Aksaray'da kurulan serada 15 kadına istihdam sağlanıyor

Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde kurulan serada, domates, salatalık ve marul üretimi yapılıyor.

Serayı ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yetkililerden bilgi aldı, hasata katıldı.

Kumbuzoğlu, 2020'de kadınların kurduğu kooperatifin bünyesindeki serada 15 kişilik kadın istihdamı oluşturduğunu belirtti.

Aksaray'da kurulan serada 15 kadına istihdam sağlanıyor

Kadınların birlik ve beraberliklerinden doğan gücün görüldüğünü aktaran Kumbuzoğlu, "Bu başarı esasında kadın girişimciliği açısından önem taşıyor. Tarıma olan katkı açısından kadınların katkısı giderek artıyor. Bu kooperatifin en güzel tarafı ise devletin verdiği krediler, hibe ve katkılar karşılık buluyor. Bu çok güzel bir örnek."ifadesini kullandı.

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Aksaray Tarım Üretimi
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