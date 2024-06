Gümüşhane'nin Sarıçiçek Köyü'nde çiçekler açtı

Tarihi köy odalarıyla ünlü Sarıçiçek köyünün yaylasından ve dağlarından akan sular, iki tarihi köprünün yer aldığı derelerin oluşturduğu vadide toplanıyor.



Bu vadi ise yılın bu mevsiminde kilometrelerce uzunluktaki alanı kaplayan sarı çiçeklerle adeta bir doğa cennetine dönüşüyor. Vadideki çiçeklerin açmasıyla birlikte bölge hem yerli hem de yabancı doğa severlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.



Yöre sakinlerinin 'At ayağı' olarak adlandırdığı bu sarı çiçekler, derenin oluşturduğu minik mendereslerde ve çayırlarda sadece yılın bu mevsiminde yoğun olarak açıyor. Çiçeklerin solmasının ardından ise bölge farklı renkteki çiçeklerle yeniden canlanıyor. Bu doğa olayı, Sarıçiçek köyünü fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için cazip bir destinasyon haline getiriyor. Tarihi köprülerin çevresinde açan sarı çiçekler, geçmişin izlerini doğayla buluştururken fotoğrafçılar için eşsiz manzara sunan bölge doğanın en güzel anlarını yakalama fırsatı veriyor. Sarı çiçeklerin kısa süreli görkemi, köyün doğal ve tarihi zenginlikleriyle birleşerek, unutulmaz anılara ev sahipliği yapıyor.



"Burayı gördükten sonra herkesi buraya davet ediyorum"



Bu görsel şöleni görmek için Gümüşhane kent merkezinden yaklaşık 50 kilometrelik mesafeyi bisikletiyle gelen Burak Soydaş, “Bugün arkadaşlar Sarıçiçek köyüne fotoğraf safarisi için gelmişlerdi. Etraf yeşil ve sarıya bürümüş bir şekilde. Ben de bisikletimle beraber 50 kilometrelik parkuru tamamlayarak Sarıçiçek köyüne ulaştım. Zorlu bir parkurdu ama her şey için değer. Burayı gördükten sonra herkesi buraya davet ediyorum. Bu çayırlarda bisikletle pedal çevirmek her kula nasip olmaz” dedi.



“Sarıçiçek köyünün çiçekleriyle meşhur olduğunu duyunca arkadaşlarla toplanıp geldik"



İletişim Fakültesi öğrencisi Damla Atmaca ise “Sarıçiçek köyünün çiçekleriyle meşhur olduğunu duyunca arkadaşlarla toplanıp geldik. Bisiklet turumuz oldu. Yürüyüş yollarından geçtik. Gördüğünüz üzere çiçekleriyle ve doğasıyla meşhur. Doğa seven herkesi bekliyoruz. Gözün alabildiğince sarı çiçeklerle, deresiyle ve kuş sesleriyle harika bir doğası var. Muhteşem bir gün geçirdik” diye konuştu.





Sarıçiçek köyü muhtarı Metin Gündüz de köy ismini veren çiçeklerin 20 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında açtığını belirterek, “Bunların 20-25 günlük bir süreci var. Son zamanlarda belli bir kilometreye ulaşıyor. Köy odalarımızla beraber bunları da görmeye giren birçok yerli yabancı turistimiz oluyor köyümüze. Köyümüzde bu çiçeklere “at ayağı” diyoruz. Ama artık farklı bir ismi var mı onu bilmiyoruz. Hemen hemen 8-9 kilometre bir uzunluğa sahip bu çiçeklerin manzarası. Dere kenarında, genelde böyle çayır dediğimiz yerlerde açan bir çiçek. Çiçekler solduktan sonra sonbahara doğru hayvanlarımızın yemesi için biçiyoruz” ifadelerini kullandı.