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Güncel
AA 05.06.2024 14:29

Kırşehir'de muhtar adayını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı çoban Aydın B.'ı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kırşehir'de muhtar adayını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle yanına gelen kişilere bir hayır kurumu için adak kurbanlık 4 koyun ve 6 kuzu verdiğini aktaran Battal'ın şikayeti üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.C ve M.B kent merkezinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olmuş, seçimlerde 2 adayla yarışan Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle gündeme gelmişti.

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