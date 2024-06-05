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Güncel
AA 05.06.2024 13:36

Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 31 milyon lira ceza

Tekirdağ'da 5 ayda, çevreyi kirleten 79 tesise 31 milyon lira idari para cezası uygulandı, 23 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 31 milyon lira ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak - mayıs döneminde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı mesai içi ve mesai dışı saatlerde 575 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.

Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 31 milyon lira ceza

23 tesisin faaliyetleri durduruldu

Ekiplerce hava kirliliği, su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 79 tesise 31 milyon lira idari para cezası uygulandı, 23 tesisin faaliyetleri durduruldu.

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Çevre Kirliliği Tekirdağ Denetim
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