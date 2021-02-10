Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan 10 bin lira değerinde tarım ilacının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle OSB girişinde yakaladı.

Öte yandan, Bor ilçesi D-750 kara yolu Obruk köyü kavşağında yol kenarındaki bariyerlerin parçalarını söken 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.