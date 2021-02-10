Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de hırsızlık şüphelisi 7 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de ekipler, 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle OSB girişinde yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan 10 bin lira değerinde tarım ilacının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle OSB girişinde yakaladı.
Öte yandan, Bor ilçesi D-750 kara yolu Obruk köyü kavşağında yol kenarındaki bariyerlerin parçalarını söken 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Hırsızlık
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