Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi yakaladı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Etiketler: FETÖ Niğde Terör Örgütü
Son Haberler
- 15:56
- 15:57
- 15:45
- 15:32
- 15:18
Sıradaki Haber
Burdur'da çatıda çıkan yangında bir kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz