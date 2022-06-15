Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da çatıda çıkan yangında bir kişi yaralandı
Burdur'da bir binanın çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi, bu sırada evde bulunan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Ömer Arslanlı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslanlı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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