İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ​​​​​​​polis ekipleri, adli makamlarca haklarında karıştıkları suçlardan işlem yapılan çeşitli ülke vatandaşı 26 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

​​​​​​​Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından, jandarmanın koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.