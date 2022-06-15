İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.