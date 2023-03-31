Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Niğde'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
A.K. (26) idaresindeki tarım ilacı yüklü kamyon, Aksaray-Adana kara yolunun Obruk köyü yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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