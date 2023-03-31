Büyük Gökçeli köyünde, evin önünden park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada motosiklet hırsızlığını yaptığı tespit edilen O.K, İ.K.S. ve S.T. gözaltına alındı.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.