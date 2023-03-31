Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Isparta'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Büyük Gökçeli köyünde, evin önünden park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada motosiklet hırsızlığını yaptığı tespit edilen O.K, İ.K.S. ve S.T. gözaltına alındı.
Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Son Haberler
- 01:28
- 00:51
- 01:31
- 01:24
- 00:39
Sıradaki Haber
Muğla'da çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz