Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında ekiplerce çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 53 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 43 kişi serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla
Son Haberler
- 00:16
- 00:18
- 00:11
- 00:07
- 00:06
Sıradaki Haber
Erzincan'da 135 köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz