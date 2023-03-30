Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Çayırlı'da 6, İliç'te 5, Kemah'ta 10, Kemaliye'de 6, Refahiye'de 75, Tercan'da 13 ve Üzümlü'de 10 olmak üzere 135 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında çalışma yürütüyor.