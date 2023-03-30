Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 135 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 135 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Çayırlı'da 6, İliç'te 5, Kemah'ta 10, Kemaliye'de 6, Refahiye'de 75, Tercan'da 13 ve Üzümlü'de 10 olmak üzere 135 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında çalışma yürütüyor.
Etiketler: Erzincan Kar Yağışı
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