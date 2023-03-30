Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 23:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı
Yoğun tipi ve görüş mesafesi olmaması nedeniyle dün trafiğe kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu bu sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.
Tunceli Valiliği tarafında konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle trafiğe kapatılan Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, bu saat itibarıyla araç trafiğine açılmıştır” denildi.
Etiketler: Tunceli Kar Yağışı
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