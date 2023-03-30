Tunceli Valiliği tarafında konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle trafiğe kapatılan Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, bu saat itibarıyla araç trafiğine açılmıştır” denildi.