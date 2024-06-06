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Güncel
AA 06.06.2024 15:31

Niğde'de Çevre Haftası kutlandı

Niğde Belediyesince Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Niğde'de Çevre Haftası kutlandı

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki etkinlikte, Vali Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, okulların sıfır atık ve çevreye duyarlı projelerini inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

İlkokul ve ortaokullar arası atık pil, okullar arası bitkisel atık yağ toplama yarışmalarında dereceye giren okul ve öğrencilere hediyeleri verildi, eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, dünyada her ülkenin çevre sorunlarıyla uğraştığını söyledi.

"Çevreye karşı duyarlı olmamız lazım"

İklim değişikliğinin ana nedenlerinden birinin de çevreye karşı duyarsızlık olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu konuda ilimizde önemli çalışmalar var. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sıfır atık konusunda ödül alan bir üniversite. Belediyemizin de bu anlamda güzel çalışmaları var. Dünya bizim evimiz, evimizi de temiz tutmak zorundayız. Çevreye verdiğimiz zarar nihayetinde bize dönüyor. Çevreye karşı duyarlı olmamız lazım."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediye olarak bütün projelerinde çevre ve sıfır atık konusunu ön planda tuttuklarını dile getirerek, gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için çevreye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Çevre Günü Niğde Sıfır Atık
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