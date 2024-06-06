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Güncel
İHA 06.06.2024 15:04

Hakkari’nin doğal güzellikleri kilime işlendi

Hakkari’nin dağları, doğası ve ters lalesinin işlendiği el emeği kilim göz kamaştırdı.

Hakkari’nin doğal güzellikleri kilime işlendi

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yaklaşık 9 yıldır usta öğretici olarak çalışan 3 çocuk annesi Besna Er’in Hakkari doğasını işlendiği 1,5 metre uzunluğundaki kilim büyük beğeni topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonundaki yılsonu sergisinde yer alan doğa manzaralı kilim; üzerindeki Hakkari doğası, dağları, ters lalesi ve keklikleriyle göz kamaştırdı. Usta öğretici Besna Er, kendilerine bu fırsatı veren Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ederek, bir ayın ürünü olan Hakkari doğasının işlendiği kilimin 1,5 metre uzunlunda olduğunu belirtti.

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Hakkari Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim
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