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Güncel
İHA 06.06.2024 15:23

Söke’de yangından etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi

Aydın’ın Söke ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan ve 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının ardından incelemelerini tamamlayan ve afet ihbarı yapılmasına karar veren Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangından etkilenen zeytinliklerin hasar tespitinin yapılması için başvuru yapılması çağrısında bulundu.

Söke’de yangından etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi

Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan ve 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yangından etkilenen zeytinlik alanlarda inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından afet ihbarı yapılmasına karar veren ilçe müdürlüğü, yangından etkilenen ve hasar tespiti yaptırmak isteyen üreticilerin başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

10 Haziran Pazartesi günü ile 14 Haziran Cuma günü tarihlerinde mesai saatleri içerisinde başvuru yapılacağını belirten Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin müdürlüğe şahsen başvurması çağrısında bulundu. Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Atburgazı'nda, 05 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen yangından olumsuz etkilenen zeytinlik alanlarda incelemelerde bulunuldu. Afet ihbarı yapılmasına karar verildi. Afetten olumsuz etkilenen üreticilerimizin, hasar tespitlerinizi yaptırmak üzere, 10 Haziran 2024 Pazartesi ile 14 Haziran 2024 Cuma günü arasındaki tarihlerde, mesai saatlerinde Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. 

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