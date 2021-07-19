Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de bayramlaşma töreni düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Niğde Valiliği bayramlaşma töreni düzenledi.
Valilik tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Vali Şimşek ve protokol üyeleri katılımcılarla bayramlaştı.
Etiketler: Niğde Kurban Bayramı
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