Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayram yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Sivas karayolundaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.
Kurban Bayram tatili nedeniyle memleketleri Sivas’ın Divriği İlçesine giden 55 yaşındaki Muharrem Aykaç yönetimindeki otomobil Yozgat - Sivas karayolunda takla attı.
Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.
Müzisyen olan Yeliz Aykaç trafik kazasında hayatını kaybetti.
Eşi, kızı, kayınvalidesi ve kayınpederi ise ağır yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul Sivas
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