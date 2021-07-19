Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvim’e göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram.

Bayram için hazırlıklar yapıldı. Milyonlarca Müslümanın yerine getireceği kurban ibadeti için dikkat edilmesi gerekenler var. "Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?" sorusu da merak edilenler arasında.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, kurban keserken şu hususlara dikkat edilmeli:

- Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli.

- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli.

- Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli ve eziyet edilmemeli.

- Hayvanlar uzman kişiler tarafından kesilmeli.

- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalı.

- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmeli.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Merak edilen bir diğer soru ise, kurban kesim vaktinin ne zaman başlayıp bittiği. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre kesim, bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Müslümanlar bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesinin daha uygun olduğu belirtiliyor.

Kurban keserken hangi dualar okunabilir?

Kurban niyetiyle veya başka bir amaçla hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Kurban kesilirken 3 defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu ayetler okunabilir:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)