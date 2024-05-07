Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.05.2024 18:31

Niğde'de atık pil toplayan öğrencilere ödül verildi

Niğde Belediyesince başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri topladıkları atık pilleri teslim etti.

Niğde'de atık pil toplayan öğrencilere ödül verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, topladıkları 7 kilogram atık pili geri dönüşüm zincirine dahil etti.

Pilleri teslim alan Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ayhan, Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu'na "Çevre Dostu" ödülü verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, okul yönetiminin, öğretmen ve öğrencilerin örnek davranış sergilediğini belirtti.

Belediye olarak çevreye yatırım yaptıklarını aktaran Özdemir, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu konuyla ilgili farkındalık çalışmalarına da öncülük ediyoruz. Kentin 22 ayrı noktasına mobil atık merkezi oluşturduk. Bu merkezlerimizde toplanan kağıt, metal, cam, plastik, elektrik ve elektronik atıkların yanı sıra bitkisel yağ ve atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Nevşehir Valisi Fidan, gazetecilerle bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:49
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
19:46
Mısır: Gazze'de ateşkese ulaşmak zorunlu
19:39
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
19:36
Rusya: Afrika'da sömürgecilik kalıntıları ortadan kaldırılmalı
19:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı "KDV" iddialarını yalanladı
19:33
İsveç'te Eurovision geniş güvelik önlemleri altında başlıyor
Filistinli öğrenciler okullarının yeniden açılması için gösteri düzenledi
Filistinli öğrenciler okullarının yeniden açılması için gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
Filistin bayrağı TRT Haber'e emanet
Filistin bayrağı TRT Haber'e emanet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ