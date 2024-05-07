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Güncel
AA 07.05.2024 18:26

Rize'de "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Rize'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Rize'de "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, yağmura rağmen yaklaşık 100 bisiklet tutkunu katıldı.

Yeşilay Derneği Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, yağmura rağmen güzel bir katılım olduğunu belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Parkur biraz uzundu. Gencinden yaşlısına kadar herkes buradaydı. Çok mutluyuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise sporun içerisine her ailedeki çocukların en azından bir branşa veya spor dalına gitmesini istediklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan tur, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini takiben Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın bulunduğu noktadan sahil dolgu alanı atletizm pistinde sona erdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara ÇAYKUR çayı ikram edildi.

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