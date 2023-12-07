Niğde'de asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Şehitlik Kavşağı'nda başlattığı yol genişletme ve kaldırım düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Asfalt serimi nedeniyle bölgede saat 19.00 ila yarın sabah 08.30 saatleri arasında trafik akışı alternatif yollardan sağlanacak.

Niğde'den Bor istikametine gidecek araçlar, Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'ne, Bor ilçesinden Niğde'ye gelecek araçlar ise Atatürk Bulvarı'nın alt paralel yolundan Derbent Kavşağı'na geçiş yapabilecek. Sürücüler, bu istikamette, şehir merkezine geçiş için Alper ve Tuncer sokaklarını kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin dört bir noktasında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şehitler Kavşağı'nda sabah saatlerine kadar devam edecek çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmalarını rica ediyoruz. Geçici olarak verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm halkımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.