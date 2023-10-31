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Güncel
AA 31.10.2023 13:09

Niğde, "Yılın Turizmde En İyi Çıkış Yapan İli" ödülünü aldı

Niğde, Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneğince (ATİD) "Yılın Turizmde En İyi Çıkış Yapan İli" ödülüne layık görüldü.

Niğde, "Yılın Turizmde En İyi Çıkış Yapan İli" ödülünü aldı
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turizm sektörünün önde gelen otel, restoran, acente, proje ve kişilerinin ödüllendirildiği "4. ATİD Turizmin Enleri Ödül Töreni" Ankara'da bir otelde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ATİD tarafından düzenlenen ödül gecesinde, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde adına "Yılın Turizmde En İyi Çıkış Yapan İli" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye'nin turizm potansiyeli yüksek illerinden olan Niğde'nin büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "İnşallah şehrimiz turizmin önemli buluşma noktası olacak. Kentimizin değerlerini tanıtmak, bilinirliğini artırmak ve canlanmasını sağlamak için hiç durmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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