Niğde kent müzesi kapılarını ziyaretçiler açtı

Niğde’nin geçmişten günümüze yaşam tarzının tarihi nesneler ve balmumu heykelleriyle yansıtıldığı, aynı zamanda kentin kültür, sanat ve edebiyatının sergileneceği Kent Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan, Niğde Belediyesi’nin ise uzun ve titiz bir çalışmanın ardından Kent Müzesi'ne dönüştürdüğü tarihi bedestende incelemelerde bulundu.

Kentin tarihi ve turistik değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli projeyi daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Özdemir, Kent Müzesi’nde Niğde’nin önde gelen isimlerinin balmumu heykelleri, şehre ait tarihi ve turistik yapıların maketleri, Niğde’yi anlatan kıyafetler ve bu yöreye ait nesnelerin yer aldığına dikkati çekti.

Birbirinden değerli eserleri barındıran Kent Müzesi’nde unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarının canlandırmalarının da olduğunu anlatan Başkan Özdemir, aynı zamanda müzenin içerisindeki atölyelerde çocuklara deneyim yapabilme imkanı sunulacağını söyledi.

Niğde’de hangi medeniyetlerin yaşadığının, tarihte hangi büyük kahramanların bu topraklardan çıktığının, hangi büyük devlet adamlarının burada yaşadığının anlatılacağı Kent Müzesi’nin çocuklara bırakılabilecek en güzel miras olduğuna değinen Başkan Özdemir, ''Aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlerimize de ilimizin ne kadar kadim bir şehir olduğunu anlatabileceğimiz müzemizi, bugün itibariyle Niğde’mize kazandırmış bulunuyoruz'' dedi.

Açılış Bayramdan sonra

Niğde Kent Müzesi’nin yarından itibaren ücretsiz olarak ziyaretçilere açılacağını ancak seçim yasakları kapsamında açılış yapamadıklarını ifade eden Başkan Özdemir, seçimlerin tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramından sonra güzel bir açılış yapacaklarını duyurdu.

Başkan Özdemir, ''Müzemize tarihi nesnelerini bağışlayan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Buradan çağrımızı yineliyorum; vatandaşlarımızın elinde, Niğde’ye dair ne varsa müzemizde sergilemeye devam edeceğiz'' dedi.

Önemli bir tarihi değeri Kent Müzesi’ne dönüştürerek turizme kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Başkan Özdemir, Niğde Kent Müzesi’nin Niğde’ye hayırlı olmasını diledi.

Niğde Kent Müzesi’nin 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.