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Güncel
İHA 28.03.2024 10:22

Bayburt'ta Orman Haftası etkinlikleri

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Orman Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bayburt'ta Orman Haftası etkinlikleri
[Fotograf: İHA]

Kalecik Köyü Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Orman Haftası programına katılan Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, açılış konuşmasında, `Öğrencilerimizin bu haftaya özel hazırlandıkları etkinlikte hepimizin öğrencilik yıllarından aşina olduğu şarkıyla karşılandık. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. `Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz` hadis-i şerifini rehber kabul eden nesiller yetiştirmek gayesiyle hareket eden orman teşkilatımızın kıymetli mensuplarını bu vesileyle tebrik ediyorum` ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Orman şiirleri ve şarkıları seslendirildi. Ardından öğrencilerin hazırladığı orman temalı tiyatro oyunu sahnelendi.

Öğrencilerin emekleriyle hazırlanan program, izleyenler tarafından alkış topladı. Programın sonunda öğrencilere Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlanan hediyeler dağıtıldı. Renkli görüntülere sahne olan Orman Haftası programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erd

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