Erzincanlı umrecilere eğitim semineri

Erzincan’da Ramazan, Kadir Gecesi ve Bayramı Mekke'de geçirmek üzere 16 gün sürecek olan umre ibadetine gidecek olan vatandaşlarla birlikte Şevval ayında 14 günlük umre turuna kayıt yaptıran toplam 77 umreciye umre eğitim bilgilendirme, irşad semineri, umre yolculuğuna çıkmadan önce maddi/manevi hazırlık, umrenin hikmeti, umrede ki sembollerin anlamı ve kadınlara özgü konular hakkında bilgiler verildi.

İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme semineri umrecilerin görüş ve önerilerinin alınması ile sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.