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Güncel
AA 28.03.2024 10:24

Cizre'de Kütüphane Haftası kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cizre'de Kütüphane Haftası kutlandı

Cizre 100. yıl İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Demir ve beraberindekiler ressam Mehmet Aydın'ın resimlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Daha sonra kütüphanedeki çocuklar ve gençlerle bir araya gelen Demir, son üç ayda en çok kitap okuyan öğrencilere ve yetişkinlere kitap hediye etti.

Kitap okumanın önemine değinen Demir, okumanın yaşının olmadığını belirtti.

Demir, "Okumak hem insanı dinç tutar hem bilgilendirir hem de kelime haznesini geliştirip yalnızlığı giderir. Bu anlamda zor işlerde çalışmalarına rağmen üç ayda en fazla kitap okuyan gençlerimizi, vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çünkü cehaleti yenmenin tek yolu okumak ve okuyarak topluma faydalı bir birey olmaktır." dedi.

Kütüphane müdürü Fikret Olaş, çocukları, gençleri kütüphaneye davet ettiklerini belirtti.

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