Niğde 7. Kitap Fuarı açıldı

Vali Cahit Çelik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki fuarın açılışında, ilk emri "oku" olan bir dinin müntesipleri olduklarını belirterek, kitap fuarlarının kitap okumanın önemini kavramaları açısından önem taşıdığını vurguladı.

Çelik, Japonya'da bir yılda 4 milyar 200 milyon kitap basıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu rakam Türkiye'de maalesef 23 milyon. Japonya'da bir kişi yılda ortalama 25 kitap okurken Türkiye'de 6 kişi bir kitap okuyor. Yazarlarımızın da desteği, belediyemizin bu anlamdaki aktiviteleriyle bizler Niğde'de olduğumuz sürede Niğdeli vatandaşlarımızı hem okumayla hem kitapla bütünleştirmek anlamında elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fuara her sene büyük katılım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kitaplar medeniyetlerin taşıyıcıları, toplumların hafızaları ve geleceğimizin de en güçlü teminatıdır. Bu fuar yeni ufuklar açacak, bizleri bilgilerinizin yolculuğuna çıkartacak. Niğde'mizde bu kültürü çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz 5 yılda 5 kütüphane yaptık ki bir tanesi şehrin meydanında ve 24 saat açık bir kütüphanemiz. Yine öyle bir kütüphane yaptık ki emin olun Türkiye'de kütüphaneyle ilgilenen herkesin dilinde. 100 yıldır boş duran bir kilise binası vardı, orası şu anda Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden oldu. Geleceğe güzel bir miras bırakmak istiyoruz."

Araştırmacı yazar Vehbi Vakkasoğlu ile oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcıların stantları gezdiği fuar 10 Kasım'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.