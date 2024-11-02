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Güncel
AA 02.11.2024 11:03

Elazığ'da Trabzon hurması hasat edildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Trabzon hurmasının hasadı yapıldı.

Elazığ'da Trabzon hurması hasat edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çalık köyü Yukarı Soğanlı mezrasında üretici Fethi Özdemir’e ait hurma bahçesinde "Trabzon Hurması Hasat Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Furkan Atalık, Keban’ın Trabzon hurması üretiminde bölgede önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Ürün çeşitliliğinin artması noktasında çiftçilere her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Atalık, "Trabzon hurması üretme anlamında Doğu Anadolu’da ve Elazığ’da Keban birinci sırada. Bundan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, ilçede hurma üretiminin önemine dikkati çekerek, desteklerle bahçe sayısını artırmayı ve ilçeye katkı vermeyi istediklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, üretimin diğer çiftçilere örnek olması temennisinde bulundu.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyattin Seçkin, yaptıkları destekle 2018'de dikilen hurma fidanlarının geçen yıl 7,5 ton ürün verdiğini, bu yıl ise 10 ton ürün beklendiğini kaydetti.

Üretici Fethi Özdemir de ürün rekoltesini her geçen yıl artırdıklarını belirtti.

Daha sonra katılımcılar bahçeden "cennet hurması" olarak da bilinen meyveleri topladı.

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Elazığ Tarım ve Orman Bakanlığı
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