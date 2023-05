Niğde 2. OSB’de ilk kazma vuruldu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden altyapı ve parselasyon çalışmaları tamamlandığında, buranın yüzlerce yatırımcıya ev sahipliği yapacağını ve en az 10 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.



Merkez Konakla Beldesi ile Hüyük Mevkii arasında 501 hektar alanda kurulumuna başlanan ve altyapı ihalesi gerçekleştirildikten sonra ilk kazma vurulan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş protokolü onaylanan N2OSB’de düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin katıldı. 269 Milyon 900 bin TL’ye alt yapı ihalesi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 501 hektar alanda 147 parsel olarak düzenlenecek 2. Organize Sanayi Bölgesinde yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve YG-AG elektrik şebekesini kapsayan altyapı ihalesinin 269 milyon 900 bin TL bedelle tamamlanarak yer teslimi yapıldığını belirterek, altyapı işinin 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. N2OSB’nin yer konusunda da en avantajlı olan bölgeyi seçtiklerine dikkat çeken Başkan Özdemir, “2. Organize Sanayi Bölgesi’nin Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde olması, faktörler açısından şehir merkezine etkisinin az olacak olması, alanın hemen yanında Hüyük Tren İstasyonu’nun olması, Katı atık depolama tesisinin 25 km mesafede olması, Kısa süre içinde hizmete girecek olan Andaval yükleme merkezinin 15 km, Niğde garının 29 km, Adana-Ankara Otobanının Niğde Doğu çıkışına 16 km, Mersin limanına 214 km, Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nın 111 km, Kayseri Havalimanına 100 km mesafede olması gibi birçok konum avantajı bulunmaktadır” dedi.



"Beyaz altın daha çok değer kazanacak"



2. Organize Sanayi Bölgesinin, kente önemli bir yere sahip olan maden sektörü ve diğer sanayi kollarının gelişmesine de öncülük edeceğini anlatan Başkan Özdemir, “Niğde’nin ‘beyaz altını’ konumundaki kalsitin hammadde olarak satılmasının yanında katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için gerekli alt yapı ve üst yapı çalışmaları da burada gerçekleştirilecek. Genel anlamda bir tarım kenti olan Niğde’nin, aynı zamanda bir turizm kenti ve önemli bir sanayi kenti olması yolunda son yıllarda adım attık. Bu alanlarda Niğde’ye önemli ivme kazandırdık. Niğde-Ankara otoyolunun açılmasıyla birlikte yatırımcılarımızın Niğde’ye olan ilgisi artmış, organize sanayi bölgelerimiz yeni yatırımcılar nedeniyle genişleme talebinde bulunmuş ve hem Niğde Organize Sanayi Bölgemiz hem de Bor Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgelerimizin alan genişlemeleri sağlanmıştır. Son yıllarda Niğde’ye gelen yeni yatırımcı sayısı 100’ü geçmiş, bazı firmalar faaliyete girmiş bazı firmalar da faaliyet aşamasına gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda her iki organize sanayi bölgemizde ve bugün tanıtımını yaptığımız Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak firmaların sağlayacağı istihdam ile ilimizde işsizlik sorunu önemli ölçüde azalacaktır. 2. Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, bürokratlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyor, Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesinin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



Özhaseki:



“Niğde’ye önemli yatırımlar yapılıyor Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, son yıllarda ülkenin her bir yanına önemli yatırımların yapıldığını belirterek, “Bunların başında Niğde’miz geliyor. Bugünkü yatırım da bunun bir örneği olsa gerek. AK Parti hükümetleri olarak izlediğimiz ekonomik politikaların, özellikle yatırımların yapılması, istihdamın sağlanması, üretim ve ihracatın yapılması gibi çizgide doğru bildiğimiz yolda azimle devam edeceğiz. Türkiye genelinde 400 OSB bulunuyor. B OSB’lerde binlerce fabrika üretim yapıyor. 2000’li yılların başında Türkiye’nin ihracatı 30 milyar dolar civarındayken, bugün bu rakam 254 milyar dolara çıktı. Bu kolay bir iş değil. Son 20 yılda 31 milyon 200 bin kişi istihdam edildi. Her yıl 1 milyondan fazla insana iş buluyoruz. Avrupa’nın bir çok ülkesinin nüfusunun sadece 1 milyon olduğunu göz önünde bulundurulduğunda bu önemli bir rakam. 2000’li yıllarda 238 milyar dolar olan milli gerimiz 1 trilyon dolara çıktı. Yani 4 misli büyümüşüz” ifadelerini kullandı. Program, katılımcıların alanı gezmesiyle son buldu.