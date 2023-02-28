Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve az hasar oluşan Şanlıurfa'daki okul binaları eğitim öğretime hazırlanıyor.

Bu okullardaki, tadilat ve onarım işlerine destek amacıyla Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelindeki çeşitli teknik liselerde görev yapan gönüllü öğretmenler deprem bölgesine gönderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince hasar tespit çalışmalarında hasarsız veya az hasarlı olduğu belirlenen okulları 1 Mart'ta başlayacak eğitim öğretim dönemine hazırlayan gönüllü öğretmenler, elektrik ve ısıtma sistemleri ile kapı, pencere ve mobilyaların onarım çalışmalarına destek veriyor.