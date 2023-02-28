İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çatalpınar ilçesinde bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada, 2 uzun namlulu silah ile 950 fişek ele geçirdi, araçtaki A.T. ile M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.