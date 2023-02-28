Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Ordu'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çatalpınar ilçesinde bir aracı durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramada, 2 uzun namlulu silah ile 950 fişek ele geçirdi, araçtaki A.T. ile M.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ordu Silah Kaçakçılığı
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