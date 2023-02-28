Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 kişiden 1’i tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, toplam yaklaşık 180 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 3 bin 740 paket sigara, 159 elektronik eşya, 18 cep telefonu ve 48 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.
Etiketler: Şırnak Uyuşturucu
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