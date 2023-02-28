Filistin Devlet Televizyonuna konuşan Şeyh, Ürdün'deki Akabe toplantısı ve Filistin yönetiminin, İsrail'in saldırılarıyla mücadele için yürüttüğü diplomatik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya katılım kararının, FKÖ şemsiyesi altındaki grupların çoğunluğunun onayıyla alındığını ifade eden Şeyh, "Akabe toplantısı, daha kapsamlı bir barış sürecinin gerekliliğini gösterdi." diye konuştu.

İsrail hükümetinin, Akabe'de alınan kararların yerine getirilmeyeceği yönündeki açıklamalarına da değinen Şeyh, "Faşist sağcı bir hükümetle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle tüm dünyayı, İsrail hükümetine baskı uygulama noktasında harekete geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Şeyh ayrıca Filistin'in İsrail'in saldırılarıyla mücadele için Arap ülkelerinin işbirliğiyle geniş kapsamlı diplomatik çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Akabe'deki güvenlik toplantısı

Ürdün'ün Akabe kentinde dün yaklaşan ramazan ayı öncesi İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürme amacıyla bir güvenlik toplantısı düzenlenmişti.

Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" vurgulanmıştı.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısı, İsrail ile Filistin arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen "ilk aleni görüşme" oldu.

İsrailli yetkililerden "Yahudi yerleşim birimleri inşasının durmayacağı" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına devam edileceğini belirtmişti.

Dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu, "Yahudiye ve Samiriye'deki (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) inşaat ve düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal planlama ve programa göre devam edecek. Herhangi bir dondurma yoktur ve olmayacaktır." ifadelerine yer vermişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de toplantıya ilişkin, "Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yahudi yerleşim birimleri inşasının bir gün dahi durmayacağını" belirtmişti.