Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kızıltepe-Mardin kara yolunda, plakası henüz öğrenilemeyen M. Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü M. Ö. ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M. Ö., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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